Автомобиль влетел в толпу зрителей во время парада в Германии
ЧП произошло в городе Фолькмарзен. Есть пострадавшие.
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Фото, видео: wlz-online.de, Twitter @eSPAINews, @Lies_Breaker, @RochexRB27
Автомобиль протаранил толу зрителей парада, который проходил в немецком городе Фолькмарзен. Как сообщает Reuters, пострадали не менее 15 человек. Среди них есть дети.
Местная полиция пока осторожна в заявлениях и не называет произошедшее намеренным наездом. Водитель задержан и в настоящее время дает показания.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. Очевидцы сообщают, что автомобили пролетел около 30 метров.
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