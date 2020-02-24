Автомобиль влетел в толпу зрителей во время парада в Германии

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло в городе Фолькмарзен. Есть пострадавшие.

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Фото, видео: wlz-online.de, Twitter @eSPAINews, @Lies_Breaker, @RochexRB27

Автомобиль протаранил толу зрителей парада, который проходил в немецком городе Фолькмарзен. Как сообщает Reuters, пострадали не менее 15 человек. Среди них есть дети.

Местная полиция пока осторожна в заявлениях и не называет произошедшее намеренным наездом. Водитель задержан и в настоящее время дает показания.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Очевидцы сообщают, что автомобили пролетел около 30 метров. 

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