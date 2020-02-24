Автомобиль влетел в толпу зрителей во время парада в Германии

Автомобиль протаранил толу зрителей парада, который проходил в немецком городе Фолькмарзен. Как сообщает Reuters, пострадали не менее 15 человек. Среди них есть дети.

Местная полиция пока осторожна в заявлениях и не называет произошедшее намеренным наездом. Водитель задержан и в настоящее время дает показания.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Очевидцы сообщают, что автомобили пролетел около 30 метров.