Водитель намеренно направил автомобиль в толпу — полиция Германии

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Светлана Шевченко
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В результате происшествия во время парада в городе Фолькмарзен пострадали 30 человек. Среди них есть дети.

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Фото, видео: Twitter @eSPAINews, REUTERS

После допроса задержанного за наезд на толпу зрителей в городе Фолькмарзен водителя в полиции заявили, что его действия были намеренными. Однако причин произошедшего пока не назвали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Мы не считаем происшедшее терактом», — заявил он, добавив, что задержанный является гражданином Германии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, автомобиль влетел в толпу зрителей во время парада в немецком городе Фолькмарзен. В результате происшествия пострадали 30 человек. Среди них есть дети.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Российское генконсульство уточняет информацию о том, есть ли россияне среди пострадавших.

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