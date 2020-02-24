После допроса задержанного за наезд на толпу зрителей в городе Фолькмарзен водителя в полиции заявили, что его действия были намеренными. Однако причин произошедшего пока не назвали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Мы не считаем происшедшее терактом», — заявил он, добавив, что задержанный является гражданином Германии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, автомобиль влетел в толпу зрителей во время парада в немецком городе Фолькмарзен. В результате происшествия пострадали 30 человек. Среди них есть дети.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Российское генконсульство уточняет информацию о том, есть ли россияне среди пострадавших.