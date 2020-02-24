В Петербурге умер президент музея-заповедника «Петергоф»
Вадиму Знаменову было 83 года.
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Фото, видео: ТАСС/Белинский Юрий
Президент государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» Вадим Знаменов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление директора музея Елену Кальницкую.
«Сегодня днем ушел из жизни Вадим Валентинович Знаменов. Он работал в „Петергофе“ с 1965 года, на его долю выпала вторая очередь послевоенного восстановления музея-заповедника», — рассказал Кальницкая.
По ее словам, Знаменов внес огромный вклад, собрав около 80-% нынешней коллекции ГМЗ. Прощание с уважаемым научным деятелем и руководителем состоится в музее-заповеднике 28 февраля. После чего Вадима Знаменова похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.
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