В Петербурге умер президент музея-заповедника «Петергоф»

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Светлана Шевченко
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Вадиму Знаменову было 83 года.

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Фото, видео: ТАСС/Белинский Юрий

Президент государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» Вадим Знаменов умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление директора музея Елену Кальницкую.

«Сегодня днем ушел из жизни Вадим Валентинович Знаменов. Он работал в „Петергофе“ с 1965 года, на его долю выпала вторая очередь послевоенного восстановления музея-заповедника», — рассказал Кальницкая.

По ее словам, Знаменов внес огромный вклад, собрав около 80-% нынешней коллекции ГМЗ. Прощание с уважаемым научным деятелем и руководителем состоится в музее-заповеднике 28 февраля. После чего Вадима Знаменова похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.

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