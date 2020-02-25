Игорь Николаев показал, как выглядел без усов

Игорь Николаев повеселил поклонников, опубликовав в честь 23 февраля в своем Instagram старую фотографию, где он запечатлен в армии в момент принятия присяги. Рядом артист разместил один из последних снимков.

«Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11», — обратился к подписчикам Николаев.

Instagram @igor_nikolaev_music

Одним из первых отреагировал на пост давний друг композитора Леонид Агутин.

«Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» — написал он.

«Нашла два. Форма и усы. А так — тот же парень», — отозвалась известная телеведущая Яна Чурикова.

«Одно самое глобальное отличие — молодой человек без усов!»

«Еще ширина».

«Самое главное отличие — вы стали красивее, сексуальнее, мужественные!»

«Сейчас даже интересней».

«Солдат, а теперь народный артист!» — пишут поклонники Игоря Николаева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых первых клипах звезд российской эстрады, в том числе и Игоря Николаева, это была песня «Мельница», записанная в 1986 году. Уже тогда музыкант носил щегольские усы.