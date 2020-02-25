Игорь Николаев показал, как выглядел без усов
Поклонники отмечают, что с возрастом композитор и певец стал красивее и сексуальнее.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music
Игорь Николаев повеселил поклонников, опубликовав в честь 23 февраля в своем Instagram старую фотографию, где он запечатлен в армии в момент принятия присяги. Рядом артист разместил один из последних снимков.
«Найдите 10 отличий. Ну хорошо, 11», — обратился к подписчикам Николаев.
Одним из первых отреагировал на пост давний друг композитора Леонид Агутин.
«Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» — написал он.
«Нашла два. Форма и усы. А так — тот же парень», — отозвалась известная телеведущая Яна Чурикова.
«Одно самое глобальное отличие — молодой человек без усов!»
«Еще ширина».
«Самое главное отличие — вы стали красивее, сексуальнее, мужественные!»
«Сейчас даже интересней».
«Солдат, а теперь народный артист!» — пишут поклонники Игоря Николаева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых первых клипах звезд российской эстрады, в том числе и Игоря Николаева, это была песня «Мельница», записанная в 1986 году. Уже тогда музыкант носил щегольские усы.
Нашли ошибку?