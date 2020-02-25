«От печали до радости!» — 75-летний Юрий Антонов завел Instagram

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Светлана Александрова
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На большинстве снимков музыкант запечатлен с животными: котами, тиграми, гусем и павлином.

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Фото, видео: Instagram @yuryhit

Известный советский и российский композитор и певец Юрий Антонов, отметивший на прошлой неделе свое 75-летие, завел страничку в Insragram. Об этом сообщил в своем аккаунте его коллега Игорь Николаев, посвятив этому событию пост с архивной видеозаписью совместного выступления с песней Антонова «Море».

 
 
 
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ПОДПИСЫВАЕМСЯ!!!) #игорьниколаев #юрийантонов #мореморе

Публикация от  Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Пока фотографий в аккаунте народного артиста России немного: несколько снимков разных лет с концертов, Антонов в военной каске, Антонов с белоснежным котом, Антонов с собачкой, с живой тигрицей, с крошечным тигренком в руках, с гусем, фото павлина и, похоже, самый свежий снимок Юрия Михайловича — за музыкальным пультом с котом Пашкой.

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