«От печали до радости!» — 75-летний Юрий Антонов завел Instagram
На большинстве снимков музыкант запечатлен с животными: котами, тиграми, гусем и павлином.
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Фото, видео: Instagram @yuryhit
Известный советский и российский композитор и певец Юрий Антонов, отметивший на прошлой неделе свое 75-летие, завел страничку в Insragram. Об этом сообщил в своем аккаунте его коллега Игорь Николаев, посвятив этому событию пост с архивной видеозаписью совместного выступления с песней Антонова «Море».
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Пока фотографий в аккаунте народного артиста России немного: несколько снимков разных лет с концертов, Антонов в военной каске, Антонов с белоснежным котом, Антонов с собачкой, с живой тигрицей, с крошечным тигренком в руках, с гусем, фото павлина и, похоже, самый свежий снимок Юрия Михайловича — за музыкальным пультом с котом Пашкой.
«О, Кот-Баян, он у вас по какой части? Аранжировочка или вокал ставит?»
«Муки творчества? Наш любимый и неповторимый маэстро и гений!»
«Можно узнать сколько Пашке лет? Он такой серьезный мужчинка!»
«Король музыки в своем королевстве…»
«Хорошо, что вы здесь появились!» — комментируют фото поклонники Антонова.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о юбилее Юрия Антонова в видеосюжете.
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