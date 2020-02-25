Известный советский и российский композитор и певец Юрий Антонов, отметивший на прошлой неделе свое 75-летие, завел страничку в Insragram. Об этом сообщил в своем аккаунте его коллега Игорь Николаев, посвятив этому событию пост с архивной видеозаписью совместного выступления с песней Антонова «Море».

Посмотреть эту публикацию в Instagram ПОДПИСЫВАЕМСЯ!!!) #игорьниколаев #юрийантонов #мореморе Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 23 Фев 2020 в 11:45 PST

Пока фотографий в аккаунте народного артиста России немного: несколько снимков разных лет с концертов, Антонов в военной каске, Антонов с белоснежным котом, Антонов с собачкой, с живой тигрицей, с крошечным тигренком в руках, с гусем, фото павлина и, похоже, самый свежий снимок Юрия Михайловича — за музыкальным пультом с котом Пашкой.

«О, Кот-Баян, он у вас по какой части? Аранжировочка или вокал ставит?»

«Муки творчества? Наш любимый и неповторимый маэстро и гений!»

«Можно узнать сколько Пашке лет? Он такой серьезный мужчинка!»

«Король музыки в своем королевстве…»

«Хорошо, что вы здесь появились!» — комментируют фото поклонники Антонова.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о юбилее Юрия Антонова в видеосюжете.