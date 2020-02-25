В России предложили уголовно наказывать за насилие над учителем

Сразу два законопроекта готовится в защиту учителей.

Общероссийский профсоюз образования предлагает штрафовать на пять тысяч рублей родителей, чьи дети позволили оскорбить учителя. В случае, если ученик и вовсе поднял руку на педагога, либо подверг его травле, то может наступить уголовная ответственность – до трех лет лишения свободы.

В Госдуме считают, что применение насилия в отношении педагогов должно расцениваться как оскорбление представителя власти. Вместе с этим депутаты планируют повысить социальный статус педагогов, чтобы у них было должное положение в обществе.