Кирилл Весноуказчик: что можно и категорически нельзя делать 27 февраля?

Православные верующие 27 февраля чтут память святого Кирилла — византийского миссионера, который вместе с братом Мефодием создал первую славянскую азбуку. На Руси его называли Весноуказчиком.

История праздника

До принятия схимы Кирилл носил имя Константин. Он и его старший брат Мефодий родились в Македонии, в городе Солуни. Кирилл с детства демонстрировал умственные способности и довольно рано стал священнослужителем.

Из Солуни святой переехал в Константинополь, где стал библиотекарем соборной церкви и преподавателем философии. Отсюда император неоднократно посылал Кирилла и его брата проповедовать христианство у других народов.

В 862 году братья отправились в Моравию — регион на востоке нынешней Чехии. Здесь святые составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги.

Что можно делать 27 февраля

В этот день мужчины обычно выходили на будущую пашню и утаптывали снег. Тогда при таянии он лучше напитает почву влагой. В южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

У женщин в этот день было другое занятие. По традиции они должны были отнести гостинцы повитухам, которые принимали у них роды. Из-за этого праздник получил еще одно название — Бабьи взбрыксы.

Что нельзя делать 27 февраля

Наши предки верили, что в этот день не стоит состригать ногти. Якобы тем самым человек может укоротить срок своей жизни.

Также не рекомендовалось ходить к врачам. Особенно избегали дантистов — считалось, что их посещение в Кириллов день будет либо малоэффективным, либо нанесет вред.

Приметы на 27 февраля

На Руси святого Кирилла называли Весноуказчиком. Считалось, что погода в этот день предскажет, какой будет весна. Если за окном солнце и тепло, это предвещало морозы;

Крепкий мороз, наоборот, — к знойному лету;

Потепление также предвещает громкое щебетание птиц.

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