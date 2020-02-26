Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте
По предварительной информации, пострадал один человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @riakalm, ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Элисте в Калмыкии. По предварительной информации, пострадал один человек. ЧП случилось около 22 часов в среду, 26 февраля. Сейчас на месте ведутся аварийно-спасательные работы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Люди из дома эвакуированы.
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