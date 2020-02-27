Видео: детеныш гепарда, который учится охотиться, покорил сеть

Забавное видео, как детеныш гепарда учится охотиться, покорило пользователей сети. Сотрудник лесной службы Индии выложил в социальную сеть ролик, на котором детеныш гепарда осваивает охотничьи навыки, сообщает NDTV.

За два дня видео собрало почти три тысячи просмотров. В комментариях пользователи сети умилялись тому, как маленький хищник готовится ко взрослой жизни. Многие подписчики отмечали сходство в поведении гепарда с их домашними котятами.

«Мои котята делают то же самое»;

«Котенок еще не избавился от „детского наряда“ — белой мантии на спине, но уже учится незаметно подкрадываться к добыче», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые популярные видео в день рождения YouTube.