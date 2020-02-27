Мишустин поручил до 10 марта доработать программы развития отстающих регионов
В рамках нацпроектов территориям с непростой социально-экономической обстановкой выделят по пять миллиардов рублей на инфраструктуру, образование и медицину.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Russian State Duma, 5-tv.ru
Индивидуальные программы развития отстающих регионов должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта. Глава кабмина Михаил Мишустин дал такое поручение кураторам субъектов. В России таких территорий с непростой социально-экономической обстановкой всего десять. Пока вопрос решен только с Курганской областью. В рамках нацпроектов субъектам выделят по пять миллиардов рублей на инфраструктуру, образование, медицину.
«Но этого, конечно, явно недостаточно для стимулирования опережающего экономического роста. Нужны более активные меры для повышения доходов, создания рабочих мест, оздоровления экономики. И нам необходимо добиться сбалансированного развития регионов, о чем неоднократно говорил Владимир Владимирович Путин», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Министры обсудили программу развития угольной промышленности до 2035 года.
Также правительство собирается дополнительно выделить более двух с половиной миллиардов рублей на поддержку пострадавшим от паводка жителям Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области.
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