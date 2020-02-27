Госдума поддержала поправку о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля

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Законопроект об изменениях в Конституцию во втором чтении депутаты, как ожидается, рассмотрят 10 марта.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В профильный комитет Госдумы внесено предложение о дне проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию. Дату – 22 апреля – эксперты рабочей группы определили в среду на встрече с президентом. Голосование будет походить с восьми утра до 20 часов вечера по местному времени. День объявят нерабочим.

В начале марта в нижнюю палату парламента будут внесены все поручения главы государства, а также ряд новых поправок. Законопроект об изменениях в Конституцию во втором чтении депутаты, как ожидается, рассмотрят 10 марта.

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