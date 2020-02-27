Окаменелости самого древнего существа на планете нашел археолог-любитель в Великобритании. Как сообщает Daily Mail, 23-летний студент Аарон Смит обнаружил находку на пляжах Уитби.

По форме найденные ископаемые напоминали маленькие пушечные ядра. Сам он их сравнил с мячиками для игры в квиддич из книг Джанны Роулинг про Гарри Поттера. Оказалось, что самое интересное поджидало исследователя внутри! Когда он разрезал один из камней, выяснилось, что там сохранились следы древнейшего существа на планете — Клевирас. Это головоногие, обитавшие в юрский период. По расчетам археологов, им около 185 миллионов лет. Древнее существа на земле еще найдено не было.

Интересно, что на пляжах Уитби такие находки не редкость. Часто такие камни можно обнаружить на берегу после шторма.

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