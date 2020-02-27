В Приморье три студентки рухнули с четвертого этажа, спускаясь из «общаги» по одеялам

Три студентки рухнули с высоты четвертого этажа при попытке спуститься из окна общежития по одеялам. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в городе Арсеньев Приморского края.

Известно, что 16-летняя, 17-летняя и 18-летняя девушки под покровом ночи решили покинуть место временного проживания. Для осуществления задуманного студентки связали между собой одеяла и стали спускаться. В определенный момент силы покинули беглянок и девушки друг за другом рухнули вниз.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести с переломами были госпитализированы. Медики установили, что в момент «побега» все три студентки были трезвы. О причинах, по которым девушки решились на столь отчаянный поступок, остается догадываться.