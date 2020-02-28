Видео: Разгоряченная алкоголем жительница Приморья эротично «овладела» алкотестером

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Василий Заика
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Курьезный инцидент произошел в городе Арсеньев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sina Schuldt, YouTube /JOKES LIFE

Автомобиль нетрезвой жительницы города Арсеньев Приморского края остановили автоинспекторы на одной из улиц. Чтобы официально засвидетельствовать состояние автоледи, сотрудники ДПС пригласили девушку в патрульную машину и попросили «подуть» в алкотестер.

Разгоряченная алкоголем девушка отреагировала на требование стражей порядка с пониманием и готовностью. Изначально у нее не получалось выдуть в прибор требуемую для анализа порцию воздуха. После проведенного полицейскими инструктажа жительница Арсеньева весьма эротично «оваладела» алкотестером.

Происходящее снимала на камеру телефона, по всей видимости, подруга автоледи, которая с задором комментировала освидетельствование. Приятельница героини ролика позднее отметила, что девушка не так давно рассталась с мужем.

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