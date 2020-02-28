Порошенко назвал обвинения в свой адрес фарсом и политическим преследованием
Об этом экс-президент Незалежной заявил на стихийном митинге перед зданием ГБР, куда он прибыл на допрос.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Petro Poroshenko, 5-tv.ru
Петра Порошенко допрашивают в Государственном бюро Украины. Следствие считает, что он вмешивался в деятельность судов.
Бывший президент Незалежной обвинения опровергает и называет их фарсом. Об этом он заявил на стихийном брифинге перед зданием ГБР. Он также упрекнул Владимира Зеленского в политическом преследовании.
Порошенко является фигурантом 16 уголовных дел. Они касаются злоупотребления служебным положением, узурпации власти и даже госизмены.
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