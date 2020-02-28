Порошенко назвал обвинения в свой адрес фарсом и политическим преследованием

Петра Порошенко допрашивают в Государственном бюро Украины. Следствие считает, что он вмешивался в деятельность судов.

Бывший президент Незалежной обвинения опровергает и называет их фарсом. Об этом он заявил на стихийном брифинге перед зданием ГБР. Он также упрекнул Владимира Зеленского в политическом преследовании.

Порошенко является фигурантом 16 уголовных дел. Они касаются злоупотребления служебным положением, узурпации власти и даже госизмены.