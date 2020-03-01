Опухоль НАТО: почему Прибалтика боится российских журналистов

И снова отправимся в Прибалтику, где казалось градус воинственности уже давно достиг точки кипения, но мы ошибались. В Латвии хотят расширить военный полигон НАТО рядом с городом Даугавпилс. Ни много, ни мало в 600 раз! Неожиданно напряглись местные жители — зачем им такие радости? Военные утверждают, что для латышей тут одни плюсы, а еще новые рабочие места.

На самом деле все проще — до границы России оттуда всего 120 километров, до Белоруссии — рукой подать. Идеальное расположение для ответа на русскую угрозу, говорят там. Мы решили разобраться о какой на самом деле угрозе идет речь и отправили нашего корреспондента Андрея Захарова, чтобы собрать все точки зрения.

Но! Судя по всему, прибалтам есть что скрывать. Они как чувствовали наше приближение и прямо в рижском аэропорту забрали у Андрея паспорт, а вернули уже с аннулированной шенгенской визой. И вообще запретили ему въезд на территорию Шенгена на пять лет!

Объяснение, во-первых, смехотворно, во-вторых нарушает свободу слова. Итак, объяснение рижских пограничников — «мы не при чем — это все эстонцы, это их требование». Андрей действительно ранее по заданию редакции неоднократно ездил в эту страну, чтобы освещать значимые политические и общественные процессы у наших соседей. Разумеется, мы официально запросили разъяснения у эстонской стороны, и получили ответ — вот он — наслаждайтесь.

«Андрей Захаров передает об Эстонии, тенденциозные и раздувающие вражду месседжи и его репортажи являются частью враждебной деятельности Российской Федерации по оказанию влияния. Один репортаж был основан на нарративе российской исторической пропаганды, а второй пренебрежительно отзывался об ЛГБТ-сообществе. Также Андрей Захаров выпустил репортаж о латвийских легионерах унижающий латышей».

Я немного поясню, о чем это они в случае о ЛГБТ — речь идет об инициативе эстонских властей запустить в университете Таллина курс лекций об истории национального гей-движения. Эстонцы этого не скрывали. Мало того с охотой и в подробностях рассказывали нашему корреспонденту обо всех особенностях этого курса.

Что они там увидели пренебрежительного? Наверное, то, что автор не смог подобострастно восхититься этой толерантной инициативе, а непредвзято взглянул на вопрос и, как и подобает настоящему журналисту, показал в своем репортаже разные точки зрения, в том числе и против, причем точку зрения самих эстонцев.

А вот с тенденциозностью, российском нарративе и латвийскими легионерами — чуть сложнее. Андрей не раз рассказывал о прибалтийской борьбе с исторической правдой. Вот, например, эстонские полицейские в словосочетании — «латвийские легионеры» — стыдливо пропустили две очень важные буквы. Ведь речь в материале Андрея шла о восхвалении легионеров СС.

Еще один его материал был посвящен 75-й годовщине освобождения Таллина от фашистов. Юбилей, который там, к сожалению, больше не празднуют. Покажите мне, где тут разжигание вражды? Ведь это констатация факта. А если факт эстонским властям неприятен, ну что ж… значит мы говорим правду. И по всем международным законам и нормам имеем право на это.

А если по совести — это вообще наш долг, говорить о том, как было на самом деле, и как сейчас в угоду политической конъюнктуре — врут, и чествуют убийц тысяч и миллионов. И вот это, в понимании эстонских властей, несет — цитирую — «угрозу безопасности и публичному порядку эстонской республики или какого-либо другого государства-члена ЕС, Шенгенской конвенции или НАТО». Вот так вот! Правда несет угрозу НАТО и Евросоюзу!

«Если вы считаете, что у вас повестка сильная, что вы правы, то вы всегда можете это доказать в информационном поле, если вы так не считаете, то что-то не так с вашей позицией, поэтому с этой точки зрения, конечно же это крайний случай, который говорит о некоторой реакционности и скорее это политическое решение, чем реальный информационное действие, которое имеет какое-то последствие», — считает политолог Дмитрий Абзалов.

«Мы находимся в жестком противостоянии информационном сейчас. Это попытка заменить военные действия против нас на вот этими информационным противостоянием. Фактически с нами воюют, только другими инструментами, другими способами», — добавляет политолог Наталья Еремина.

Вот интересно… Они что, правда думают, что все эти запреты и угрозы нас остановят? Зря надеются. Мы продолжим рассказывать о том, о чем они хотели бы молчать — правду о русофобии, об охоте на ведьм, о притеснении национальных меньшинств, о снесенных памятниках советским солдатам.

И разумеется сегодня Андрей Захаров расскажет о настоящей угрозе из Даугавпилса.

Армейские дорожные знаки и свежие следы от тяжелой гусеничной техники в этом уже по-весеннему солнечном лесу сухо предупреждают о холодной угрозе… Местные и без этих надписей знают границы, за которые лучше не наступать, чтобы не нарваться на пули НАТО и не попасть под колеса.

«Меня не столько стрельба, сколько эти колонны машин беспокоят. Они тут просто летают. Пыль огромнейшая. В сухое время белье невозможно посушить», — говорит местный житель.

Жители этого хутора в 20 минутах езды от второго города Латвии Даугавпилса выходные особо не жалуют. Через поле пока еще небольшой полигон Межа Мацкевичи. И каждую субботу их будят не петухи, а канонада взрывов и пулеметные очереди. Земессардзе, добровольные подразделения вооруженных сил Латвии, тренируются не покладая орудий без перерывов, вплоть до воскресного захода солнца.

«Армия есть армия, что мы можем сказать против?» — говорит фермер Станислаус.

Местные рассказывают, что если учения родных латышских военных еще можно потерпеть два дня, то когда приходят солдаты НАТО становится совсем невмоготу. Американские Абрамсы разбивают дороги до основания, вертолеты и самолеты, от которых темнеет небо, распугивают всю скотину, а морпехи вообще не видят границ — траектории марш бросков словно специально рисуют ровно по огородам мирных хуторян. И это, когда база всего десять гектаров. Причем такой крошечной ей осталось быть недолго. Последние формальности соблюдены, и через некоторое время площадь вырастет в рекордных 600 раз. До 6000 гектаров.

«Как бы этот оплигон не стал целью в результате, не дай боже, какого-то военного конфликта и тогда нашему водозабору грозит беда и гуманитарная катастрофа всему городу», — уверен депутат Даугавпилсской городской Думы Михаил Лавренов.

Депутата гордумы Михаила Лавренова и, как представителя народа, и, как отца троих детей, больше всего интересует, почему под его родным Даугавпилсом откуда отток населения не прекращается. С 90-х годов XX века собрались строить не давно обещанный аэропорт, а крупный военный полигон. Мало того, в двухмиллионной республике одновременно развиваются еще три крупных полигона.

В прошлом январе «Лачусилс» под Алуксне вырос в 38 раз. В апреле полигон «Межайне» в Скрунде увеличился в 18 раз. Самый большой на сегодня Адажский полигон, до конца года тоже вырастет. На 52 миллиона евро тут строят новые казармы и склады. При этом в мировом рейтинге военной мощи Латвия занимает 105-е место из 137 возможных. Зато на каждого военнослужащего приходится по три полигонных гектара.

«Больше 99,9% населения против этого полигона. Воевать никто не собирается. Я как говорил есть правовые методы, это суд, европейский суд, будем бороться за свои права», — считает депутат Даугавпилсской краевой думы Янис Вагалис.

Жители региона собрали 10 000 подписей против расширения полигона. Но в Минобороны отмахнулись от них, как от назойливых мух. Вопрос — решенный.

«В Латвии нет своей политики, у нас нет ни внешней политики, ни политики обороны, что дядя Сэм говорит, то мы и делаем. Нам говорят покупайте танки, пушки, мы это и делаем», — добавляет экс-министр МИД Латвии Янис Юрканс.

Для потребностей своей пятитысячной армии и для международного батальона в полторы тысячи «штыков» существующих полигонов более чем достаточно. Инфраструктура явно формируется «на вырост». В этом году на оборону Латвия заложила два процента ВВП. Это больше, чем у Великобритании и Германии. И этого особенно не понимают в Латгалии, пограничном с Россией регионе, который за 30 последних лет превратилась в самую депрессивную области Латвии, треть населения покинуло родной край в поисках лучшей жизни за рубежом.

«Это миллиарды. Это естественно полностью выкинутые деньги, за счет которых можно было бы поставить в нормальном русле здравоохранение, которое формально в Латвии бесплатное, но по факту нет. Государственного здравоохранения фактически не существует», — говорит политолог Эйнарс Грудиньш.

Вместо того, чтобы повышать зарплаты учителям и врачам, которые в Латвии одни из самых низких в Европе, кабинет министров в январе одобрил законопроект «Об образовании молодежи в сфере национальной обороны». Сегодня на службу активно приглашают латышей, проживающих и за границей. Особые привилегия у рекрутов из той самой Латгалии.

«Беда состоит в том что, это все мы тоже уже проходили в 20-х и 30-х годах (прошлого столетия — Прим.ред.). Они растили поколения всяких „Гункрусты“ и так далее… „Иссарги“… На то, что надо будет отражать агрессию. Но в момент, когда это тогда произошло, предпочли быстренько дезертировать и стать законопослушными гражданами Советского Союза», — рассказывает политолог Армен Гаспарян.

Такую оголтелую милитаризацию и наращивание мобилизационного резерва военный обозреватель и бывший офицер главного управления Генштаба России Михаил Ходаренок напрямую связывает с предстоящими в Европе комплексными учениями НАТО. Крупнейшими за последние 25 лет. Маневры, которые нескромно называются «Защитник Европы» пройдут на суше, в море, воздухе и даже космосе. 17 стран и Грузия, 40 тысяч штыков (из них 30, кстати, — американских) тысячи единиц наземной техники и самолетов… И основной театр действия разумеется — Прибалтика.

«Это юго-восток Латвии, который создает угрозу и для Белорусии и для нас. Это направление на Москву», — считает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич.

И несмотря на то, что сценарий учений еще не опубликован, против кого они ясно заранее. Во всех последних тренировках НАТО агрессор всегда один — Россия. Сценаристы в Вашингтоне давно не делают секретов из своих планов. Буквально на днях, как бы невзначай, рассказали об американской тренировке — как они учились бить ограниченным ядерным ударом Россию в ответ на уничтожение одной из европейских баз НАТО. Их к слову более 20-ти в Европе уже. А в 1990-х, к примеру, было и это без учета отдельно стоящих американских бах. Такими темпами, говорят военные эксперты, скоро вся Европа, как минимум восточная, превратиться в одну большую базу НАТО.