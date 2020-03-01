Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта

Следующая неделя довольно хороша для деловой активности и достижений. В этом нам будут помогать настойчивость, напористость и хорошо работающая интуиция.

Однако она все же обещает сложности в сфере личных отношений. Возможны быстро меняющиеся эмоциональные настроения; возбуждение, сменяющееся холодностью; и другие перепады самочувствия, не способствующие ровным и позитивным личным отношениям.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит непростая неделя. Их конфликтность и агрессивность достигают апогея. Вы можете проявить несдержанность, высокомерие и агрессию даже там, где для этого не было повода. Избегайте общения с неприятными вам людьми, конфликтных ситуаций и тому подобного. Лучше отложить всё это на потом для спокойствия всех участников.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается очень позитивный период. Ваши собранность, целеустремлённость и работоспособность очень высоки. Продолжайте ставить перед собой сложные цели и вы с успехом достигнете их.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов непростая неделя. Главным образом вам будет мешать внутренняя раздробленность. Хочется попробовать и одно, и другое; успеть и там, и здесь. В итоге многое остаётся не сделанным, а обещания нарушены. Не слишком полагайтесь на успех ваших планов в течение этой недели.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Вы хорошо понимаете, куда вам нужно двигаться. Но как только начинаете действовать, возникают конфликты, сопротивление окружающих, взаимные обиды. Таким образом, лучше использовать возникшее у вас состояние ясности для планирования и анализа. А активные действия несколько отложить.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит относительно спокойная неделя. Хорошее самочувствие и ровный эмоциональный фон помогают вам справляться с возникающими задачами. Неделя пройдёт без резких происшествий.

Дева — гороскоп на неделю

Девам будет лучше заняться активными действиями, требующими настойчивости. В этом энергии недели очень благоприятствуют, так как вы будете ощущать напористость и уверенность в себе. А планирование или важные переговоры лучше отложить на потом. Дело в том, что в переговорах возможны конфликты и противостояние, а принятые решения окажутся неверными.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя. Вы можете стать свидетелем или участником ситуаций, где будет нарушена справедливость, будут происходить стычки и конфликты. Восстановить равновесие не удастся, либо это будет совсем непросто. Старайтесь не ввязываться в эти ситуации. На предстоящей неделе ваше влияние не будет благоприятным.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов это будет очень положительная неделя. Ощущение внутренней силы, собранности, больших перспектив и целей – вот то, что будет неудержимо двигать вас вперёд. Запланируйте на эту неделю важные дела, решайте назревшие и стратегические задачи. Неделя также хороша для переговоров.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя совсем не простая. Вам может казаться, что ваш авторитет игнорируют, к вам не проявляют должного уважения, и что у вас не получается влиять на окружающих. По крайней мере так, как вам хотелось бы. Постарайтесь не испытывать в связи с этим раздражение и гнев. Это не улучшит ситуацию. Лучше отложите важные проекты на потом, когда ситуация будет более благоприятной.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя очень положительная. Энергичность, собранность, настойчивость, а также сильно работающая интуиция – вот то, что поможет вам двигаться к вашим целям. Неделя хороша для деловой сферы и достижений. Проявляйте активность и напористость – это будет давать положительные результаты.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит относительно спокойная и позитивная неделя. Хорошее самочувствие и настроение поможет видеть всё в положительных тонах. В остальном влияние планет на вас незначительно.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе смогут проявить настойчивость и целеустремлённость. Хотя обычно эти качества даются вам нелегко. Если вам нужно решить какие-то дела, требующие вашей активности и энергичности – не упускайте этот шанс, займитесь ими на предстоящей неделе. Эти дела разрешатся легче обычного

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