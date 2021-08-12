«Это полезно»: диету резко похудевшей Бабкиной одобрили в Институте питания

В Институте питания РАН одобрили диету Надежды Бабкиной, о которой она в свое время рассказала в программе «Секрет на миллион». Тогда звезда призналась, что за три месяца ей удалось похудеть на 22 килограмма.

Такой эффективный способ избавления от лишних калорий Бабкиной подсказала актриса Нонна Гришаева, с которой она играет в одном спектакле. Диета заключается в том, что в течение восьми часов днем можно есть все, что хочется, и сколько хочется, а следующие 16 часов есть категорически нельзя. Однако можно пить воду или чай без сахара.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян отметила, что такой режим приема пищи правильный и очень полезный, пишет «Говорит Москва».

«Это классический вариант питания, который она использовала. Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу. Это физиология. Это очень полезно, можно это применять, но без фанатизма», — сказала эксперт.

При этом Григорьян добавила, что такая диета не подойдет тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.