«Неповторимые!» — Пугачева и Галкин впервые спели на сцене вместе с Вайкуле
Латвийская эстрадная певица давала концерт в государственном Кремлевском дворце.
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Фото, видео: Instagram @laima_vaikule_official, irina_petrova1
Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле 1 марта дала грандиозный концерт в Кремлевском дворце. Поддержать артистку пришли многие представители шоу-бизнеса, в том числе примадонна российской эстрады Аллы Пугачева и ее муж Максим Галкин.
В завершение выступления звезды супруги вышли на сцену и вручили исполнительнице огромный букет цветов. В этот момент Вайкуле не удержалась и принялась петь в микрофон свой хит «Вернисаж», созданный Раймондом Паулсом и Ильей Резником. Зрители разразились бурными аплодисменты, а стоящие на сцене Галкин и Пугачева вслед за латвийской артисткой начали напевать знаменитые строки. Публика была в восторге.
Свое восхищение поклонники выразили также в комментариях в социальных сетях.
«Неповторимые!»
«Как же я вас обожаю!»
«Галкин с Пугачевой в свое репертуаре! Потрясающие!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса.
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