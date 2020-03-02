Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле 1 марта дала грандиозный концерт в Кремлевском дворце. Поддержать артистку пришли многие представители шоу-бизнеса, в том числе примадонна российской эстрады Аллы Пугачева и ее муж Максим Галкин.

В завершение выступления звезды супруги вышли на сцену и вручили исполнительнице огромный букет цветов. В этот момент Вайкуле не удержалась и принялась петь в микрофон свой хит «Вернисаж», созданный Раймондом Паулсом и Ильей Резником. Зрители разразились бурными аплодисменты, а стоящие на сцене Галкин и Пугачева вслед за латвийской артисткой начали напевать знаменитые строки. Публика была в восторге.

Instagram @irina_petrova1

Свое восхищение поклонники выразили также в комментариях в социальных сетях.

«Неповторимые!»

«Как же я вас обожаю!»

«Галкин с Пугачевой в свое репертуаре! Потрясающие!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лайма Вайкуле пошла на крайние меры из-за эпидемии коронавируса.