В США признали, что Россия не угрожает странам Прибалтики

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее заявление сделал американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Günter Gollnick; Reinhold Schrank, Christian Handl; Wikipedia. org / James S. Gilmore III official photo

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Прибалтики. По словам дипломата, Эстония, Латвия и Литва являются частью «западного общества», для безопасности которого потенциальных угроз со стороны Москвы нет.

«Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время», — цитирует Гилмора РИА Новости.

Постпред добавил, что все прибалтийские страны входят в НАТО и участвуют в военных учениях. Причем, по его словам, действия североатлантического альянса никак не угрожают российской стороне.

В свою очередь, сами Эстония, Латвия и Литва регулярно заявляют о так называемой «российской угрозе» и просят НАТО о помощи с деньгами и вооружением для «сдерживания» России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об остановке трансляции девяти русскоязычных каналов на территории республики.

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