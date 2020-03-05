Почему Максим Галкин отправился в отпуск с детьми, но без Пугачевой?
Максим, Гарри и Лиза Галкины поехали в Италию на горнолыжный курорт, а вот Алла Борисовна осталась в Москве.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey; 5-tv.ru
Максим Галкин с детьми отдыхает в горах! Какое важное событие произошло в этом путешествии? Чем занимаются звездные наследники вдали от дома? И почему Примадонна не поехала в отпуск с семьей? Только в программе «Светская хроника»!
Гарри и Лиза Галкины вместе с папой Максимом проводят каникулы на горнолыжном курорте в Италии. Артист явно впечатлен красотой Доломитовых Альп. Своим восторгом от заснеженных итальянских пейзажей он делится с подписчиками.
«Смотрите какая красота! На 360 градусов вот такие потрясающие горы», — восторгается Галкин.
В этом отпуске произошло знаменательное для семьи юмориста событие. Шестилетняя Лиза и Гарри впервые встали на горные лыжи. Свои первые шаги они делали под чутким руководством тренера.
«Гарик с Лизой обучаются поворачивать. Впервые на склоне», — делится успехами своих детей отец.
Близнецы быстро усвоили все советы преподавателя. Кататься им очень понравилось.
«Ты знаешь, что я с трамплина спрыгнул? Прям подпрыгнул! Вот так!», — радуется Гарри Галкин.
Гордый отец радовался успехам наследников.
Максим Галкин: «Держится уверенно!»
Всего три дня — и брат с сестрой уже съезжают с горы как опытные лыжники. Уверенно догоняют папу Максима. После тренировок на свежем воздухе, естественно, надо подкрепиться! Галкин, судя по всему, соскучился по выпечке. А чтобы не заболеть, юморист налегает на витамин С.
Но самая любимая часть отдыха у Максима начинается после возвращения в номер.
«Ребят, знаете, что самое классное в горных лыжах? Это вот этот момент, когда после склона ты ложишься в кроватку», — рассказывает в своих сторис Максим.
По вечерам звездное семейство собирается за ужином и обсуждает прошедший день. Впечатлений у маленьких Галкиных хоть отбавляй!
Гарри Галкин: «Съехал, а ощущение, как будто быстрее мотоцикла».
«Класс!», — хватил Галкин своих детей.
Вот только за столом кое-кого не хватает. Где же мама Алла? Почему семья отдыхает не в полном составе? Поклонники волнуются: все ли в порядке с Примадонной?
«А где Алла Борисовна? Так давно ее не было в вашей ленте. Все хорошо? Переживаем»;
«Почему маму с собой не взяли? Надеюсь, с ней все в порядке?», — переживают поклонники.
Но Пугачева, видимо, решила остаться дома. Насладиться тишиной и спокойствием. И посвятить время себе любимой.
«Пойти в баньку, в бассейне поплавать. А потом полежать на диване», — мечтает Примадонна.
По словам народной артистки, она вообще не жалует зимние забавы.
«Когда в школе училась, меня девчонки позвали на каток. Там дали мне коньки. И тупо по кругу надо было кататься. Я не поняла радости от этого и ушла», — рассказала Пугачева программе «Светская хроника».
Но Максим с близнецами отлично проводят время втроем. А по возвращении домой, их наверняка будет ждать теплая встреча с отдохнувшей мамой.
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