Путин заявил о необходимости реагировать на нарушения на митингах

Президент России Владимир Путин заявил, что все участники митингов должны соблюдать правила проведения публичных акций. В противном случае ситуация может стать полностью неконтролируемой. Чтобы этого не произошло, необходимо действовать в соответствии с нормами закона, отметил российский лидер.

«Есть правила, которых должны придерживаться все: и те, кому нравится власть, и те, кому не нравится. Есть закон, и его нужно соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», — пояснил глава РФ в интервью ТАСС рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, выражать свое мнение с помощью публичных акций не запрещено, однако для этого требуется получить от государства соответствующее разрешение.

Комментируя высказывание журналиста Андрея Ванденко о том, что власти могут отказать в утверждении заявки на митинг, Путин добавил, что в такой ситуации разрешения необходимо добиваться. Для сравнения российский лидер привел европейские страны, где желающие выразить свою позицию посредством массовых акций также пытаются получить одобрение у властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал оппозицию предъявить позитивную программу, а не только ругать власть.