«Не было коммерции»: экс-солистка Little Big поделилась воспоминаниями о группе

Уже почти сутки как новость о том, что питерская группа Little Big поедет от России на «Евровидение-2020», взорвала сеть. Все обсуждают прошлое коллектива, вспоминают скандальные клипы артистов, и, конечно же, оценивают шансы на победу.

Трудно поверить, что еще в 2013 году никому не известные ребята из Петербурга просто собрались вместе, чтобы записать песню, а потом сделать на нее клип. Бывшая солистка Little Big Анна Кастельянос рассказала 5-tv.ru, как все начиналось, и чем уникален проект, которому выпала такая честь — представлять страну на главном песенном конкурсе мира.

«Вот на этой кухне рождалась вся история Little Big. Собрались мы здесь втроем — Алина Пязок, Илья Прусикин и я. Здесь стоял стол деревянный, ждановский, мы сидели, чай пили. Алину я знала давно — она писала обо мне дипломную работу, фотопроект, и приехал Илюшка. Я его вообще не знала, потому что я в блогерских темах полный ноль. Это было очень мило, за чаем, она познакомила меня с ним. И через три дня мы уже снимали Harlem shake — на квартире „Лицедеев“. Тогда были Pussy Riot, это было актуально, жестко. А где-то недели через две — Everyday I’m Drinking, снимали в Рыбацком, где я живу», — рассказала актриса.

Главной фишкой группы в то время было то, что все их клипы делались практически на коленке. Анна уверяет — не было ни бюджета на съемки, ни спонсоров, ни раскрутки. Все что творили, творили за идею. Никто из них не мог даже подумать о том, что эти клипы потом будут набирать миллионные просмотры и распространяться на манер вируса.

«Снимали у пожарки, это я предложила. В этих русских народных костюмах было холодно. Очень холодно. Слеза у Прусикина — настоящая [в клипе]. Проруби настоящие были, все настоящее. Собрались все друзья, никаких спонсоров. Это просто была команда. Сняли за один день. Атмосфера была классная, дружеская. Не было ощущения коммерции, все были за идею. Мы же не знали, что с нами будет. Мы это делали для себя, это было круто, правда. И каждый клип был такой», — поделилась Кастельянос.

Трек, с которым Little Big поедет на конкурс в Нидерланды, обещают опубликовать со дня на день. Фронтмен группы Илья Прусикин приоткрыл завесу тайны и заявил, что композиция будет выдержана в бразильской стилистике. А пока музыканты выдерживают паузу, 5-tv.ru вспоминает основные вехи становления Little Big.