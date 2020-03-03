Пять человек пострадали в результате хлопка газа в Самаре

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Марина Неруцких
Срочная новость 89

ЧП произошло в центре города, под завалами остаются еще два человека.

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

Пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, среди пострадавших трое детей. ЧП произошло в центре города на улице Арцыбушевская 128. В результате хлопка произошло обрушение здания, под завалами остаются еще два человека. Подробности происшествия уточняются.

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