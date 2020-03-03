Пять человек пострадали в результате хлопка газа в Самаре

Пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре. Как стало известно 5-tv.ru, среди пострадавших трое детей. ЧП произошло в центре города на улице Арцыбушевская 128. В результате хлопка произошло обрушение здания, под завалами остаются еще два человека. Подробности происшествия уточняются.