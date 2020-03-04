Единственный в России Центр Манги и Комиксов открылся в Санкт-Петербурге

Первый и пока единственный на территории России Центр Манги и Комиксов открылся в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоялась 1 марта. На мероприятии побывали корреспонденты МИЦ «Известия».

Центр Манги и Комиксов — уникальный проект, созданный на базе библиотеки и посвященный популяризации японских комиксов манга, а также создающим неповторимые комиксы авторам из разных стран мира. В частности, отечественным сценаристам и художникам.

«У нас достаточно много авторов. Даже в Санкт-Петербурге. Многие из них участвуют даже в международных конкурсах манги и побеждают. Хотя, такой жанр только обживается в нашей стране, тем не менее, есть публикации и вот известные авторы», — отметила куратор Центра Манги и Комиксов Юлия Тарасюк.

Исследователь манги, японовед и культуролог Юлия Магера, присутствующая на открытии, сообщила, что в Центре регулярно будут проходить семинары по культуре и истории Японии, и мастер-классы по созданию манги и комиксов.

«Ребят будут обучать наши ведущие художники, которые уже добились успеха, которые прославились, у которых есть свои книжки достаточно популярные. Они будут обучать подрастающее поколение, как рисовать, как создавать мангу и комиксы», — пояснила Магера.

Книги из Центра может взять любой желающий при наличии читательского билета. В случае его отсутствия, оформить документ можно по предъявлению паспорта. Посетителям также доступен читательский зал библиотеки.

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