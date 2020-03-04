Рада одобрила допуск зарубежных военных на Украину для участия в учениях

Верховная рада Украины проголосовала за допуск иностранных подразделений вооруженных сил на территорию Украины в 2020 году для участия в международных учениях. Об этом сообщает Интерфакс.

Решение о принятии соответствующего закона поддержали 289 парламентариев, необходимый минимум голосов — 226. Теперь после одобрения Радой документ должен подписать глава государства.

Согласно законодательству Украины на территорию страны не могут прибывать иностранные вооруженные формирования, также запрещено размещение зарубежных военных баз. Для исключительных случаев необходимо принятие специального закона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к Раде с просьбой поддержать его решение допустить иностранных военных для въезда в страну. В 2020 году там планируются учения с представителями США, Румынии, Великобритании и Молдовы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили о мечте «швырнуть бомбу на Москву».