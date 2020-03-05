Пенсионный фонд приступил к выдаче маткапитала на первого ребенка

Пенсионный фонд начал оформлять материнский капитал на первого ребенка. Выплату в 466 тысяч рублей получат родители, у которых первенец появился с 1 января этого года.

Второй малыш прибавит к семейному капиталу еще 150 тысяч. О запуске работы по новому закону заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин.

По его словам, в три раза сокращены сроки оформления и получения выплаты. Документы рассматривают до пяти дней, а деньги переводят в течение десяти.

Закон о расширении программы маткапитала Владимир Путин подписал 1 марта. Он предусматривает выплаты минимум до конца 2026 года с его регулярной индексацией.

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