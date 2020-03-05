В Краснодарском крае мужчину насмерть сбил товарняк

Жителя Краснодарского края насмерть сбил грузовой поезд. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла утром 4 марта в районе станции Каневская Северо-Кавказской железной дороги.

yusut.sledcom.ru

Очевидцы рассказали следователям, что 51-летний мужчина хотел перебежать пути прямо перед несущимся товарняком. Машинист электровоза применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местный житель получил травмы несовместимые с жизнью.

Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все детали произошедшего.