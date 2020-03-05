В Краснодарском крае мужчину насмерть сбил товарняк

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Василий Заика
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Трагедия произошла утром 4 марта в районе станции Каневская Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Schneider;

Жителя Краснодарского края насмерть сбил грузовой поезд. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла утром 4 марта в районе станции Каневская Северо-Кавказской железной дороги.

yusut.sledcom.ru

Очевидцы рассказали следователям, что 51-летний мужчина хотел перебежать пути прямо перед несущимся товарняком. Машинист электровоза применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местный житель получил травмы несовместимые с жизнью.

Следственный комитет проводит проверку. Выясняются все детали произошедшего.

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