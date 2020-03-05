Самолет рейса Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаинцидент» со ссылкой на сообщения пассажиров данного лайнера.

По предварительной информации, на борту сработал датчик неисправности одной из систем.

По информации ТАСС, борт пробыл в воздухе 40 минут.

«Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации», — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.