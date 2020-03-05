Самолет рейса Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета

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Марина Неруцких
Срочная новость 54

Об этом сообщают пассажиры борта.

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Самолет рейса Москва — Дубай возвращается в аэропорт вылета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаинцидент» со ссылкой на сообщения пассажиров данного лайнера.

По предварительной информации, на борту сработал датчик неисправности одной из систем.

По информации ТАСС, борт пробыл в воздухе 40 минут.

«Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации», — сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

Flightradar24.com

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