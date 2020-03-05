В Петербурге собака прокусила череп полуторагодовалой девочке

Домашняя собака прокусила череп полуторагодовалой девочке в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 марта в квартире одного из домов на Пролетарской улице в Колпино.

Малышку в экстренном порядке госпитализировали. Медики диагностировали у ребенка открытую травму головы и множественные раны. Ребенок в состоянии средней тяжести находится в реанимации.

Правоохранительные органы проводят проверку.