В Бурятии подросток скончался в результате отравления угарным газом

Четырнадцатилетний подросток скончался в результате отравления угарным газом в Бурятии. Как сообщает региональный СК, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Гурульба Иволгинского района.

Следователи выяснили, что местная жительница оставила сына одного в жилище и сама отправилась в магазин за продуктами. Из-за нерегулярного движения общественного транспорта женщина вернулась домой только спустя пять часов. Зайдя в дом, мать почувствовала запах дыма и увидела сына, лежащего на кровати без сознания. Женщина тут же вызвала скорую помощь и вынесла подростка в сени.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, он скончался. По предварительным данным, мальчик мог раньше времени закрыть заслонку печного дымохода и надышаться во сне угарным газом.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.