«Когда мама психанула»: фанаты увидели запеленованного Тимати с соской во рту

Забавное фото Тимати с детьми повеселило его поклонников. Рэпер выложил снимок, на котором лежит запеленованный с соской во рту. Рядом с ним в таком же положении находятся пятилетняя дочь от Алены Шишковой Алиса и четырехмесячный сын Ратмир. У детей в этот момент спокойное выражение лиц, а вот их отец выглядит несчастным, будто оказался завернутым в одеяло не по своей воле.

Нетрудно догадаться, что великолепную тройку снимала нынешняя возлюбленная Тимати и мама Ратмира Анастасия Решетова. Маленькая Алиса часто проводит время с новой семьей рэпера и любит нянчить младенца. На этот раз она сама оказалась на месте грудничка, как и ее знаменитый папа. А фолловеры вволю посмеялись и пошутили над групповым снимком звезды с наследниками.

Instagram @timatiofficial

«Три шаурмы»;

«Когда мама психанула»;

«Мужчины всю жизнь дети», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обсуждают грудь Решетовой на новом фото.