«Когда мама психанула»: фанаты увидели запеленованного Тимати с соской во рту
Рэпер развлек поклонников совместным снимком с дочерью и сыном.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @timatiofficial
Забавное фото Тимати с детьми повеселило его поклонников. Рэпер выложил снимок, на котором лежит запеленованный с соской во рту. Рядом с ним в таком же положении находятся пятилетняя дочь от Алены Шишковой Алиса и четырехмесячный сын Ратмир. У детей в этот момент спокойное выражение лиц, а вот их отец выглядит несчастным, будто оказался завернутым в одеяло не по своей воле.
Нетрудно догадаться, что великолепную тройку снимала нынешняя возлюбленная Тимати и мама Ратмира Анастасия Решетова. Маленькая Алиса часто проводит время с новой семьей рэпера и любит нянчить младенца. На этот раз она сама оказалась на месте грудничка, как и ее знаменитый папа. А фолловеры вволю посмеялись и пошутили над групповым снимком звезды с наследниками.
«Три шаурмы»;
«Когда мама психанула»;
«Мужчины всю жизнь дети», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты обсуждают грудь Решетовой на новом фото.
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