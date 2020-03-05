Три сотрудника УФСИН погибли в ДТП в Липецкой области

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Марина Неруцких
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По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Трое сотрудников УФСИН погибли в аварии на трассе в Липецкой области. Смертельное ДТП произошло в Задонском районе области. Как сообщает интерфакс по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, на 257-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Задонском районе в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем «Лада Ларгус» погибли три человека, находившиеся в легковушке. Еще один был госпи тализирован с ранениями. Все пассажиры и водитель сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области и находились при исполнении служебных обязанностей. Они направлялись из Ельца в Липецк.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Расследования взято на особый контроль руководителя СУ СК России по Липецкой области.



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