Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта

Ученые раскрыли один из способов восстановления памяти после сильного стресса или инсульта. Специалисты из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте опубликовали описание уникальной методики в научном журнале Current Biology.

Как оказалась, все дело в активации «правильных» зон головного мозга. Чтобы доказать эту теорию, ученые провели исследование в группе из 30 респондентов, пробуя натренировать кору головного мозга каждого из них так, чтобы даже после глубокого сна люди могли воспроизводить полученную ранее информацию. Говоря иначе: заставляли краткосрочную память перейти в долгосрочную.

В ходе эксперимента выяснилось: чтобы активировать функцию памяти во время сна, достаточно ввести в одну ноздрю человека специальный аромат-стимулятор. Именно он запустит процессы консолидации в одном из полушарий мозга, что позволит выявить специфические сигналы реактивации памяти.

«Для долговременного хранения памяти информация постепенно переходит из гиппокампа — области мозга, которая служит временным буфером для новых воспоминаний, — в неокортекс. Но как именно этот переход происходит, остается нерешенной загадкой», — объясняет ведущий автор исследования Элла Бар.

Уточняется, что во время исследования респондентам предлагалось посмотреть на экран и запомнить максимальное количество отдельных словосочетаний. Каждая фраза высвечивалась то с левой, то с правой стороны попеременно. Все это время в ноздрю присутствующих поступал аромат розы.

Спустя несколько минут ученые проверили, насколько хорошо подопытные запомнили слова и отправили их спать. Во время сна людям им давали нюхать розу. Участники контрольной группы этому воздействию не подвергались.

После пробуждения выяснилось, что аромат активизировал воспоминания — те, кто вдыхал цветочные пары, лучше воспроизводили увиденное на экране.

«Мы пришли к выводу, что на процессы организации памяти могут влиять внешние факторы — такие, как запахи. Это говорит о том, что в мозге, скорее всего, происходит ночной „диалог“ между гиппокампом и отдельными областями коры головного мозга», — резюмировала автор работы.

Ученые уверяют: эти сенсационные выводы обязательно пригодятся в дальнейших исследованиях, посвященных лечению посттравматического стрессового расстройства и даже реабилитации пациентов после инсульта.

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