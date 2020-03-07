Британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл были освистаны поклонниками королевской семьи Великобритании во время участия в ежегодной церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards. Мероприятие прошло 5 марта в Лондоне, пишет ФАН.

Появление супругов на церемонии было встречено неодобрительно из-за их недавнего отказа от королевских обязанностей. Официально герцог и герцогиня Сассекские перестанут их исполнять с 1 апреля. До тех пор они обязаны представлять королевскую семью на различных приемах.

Свист со стороны публики Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали. Однако досталось им не только от участников церемонии, но и от пользователей сети. Те обратили внимание на то, что синее платье от бренда Victoria Beckham оказалось герцогине не по размеру. Комментаторы портала Daily Mail и вовсе заявили, что стоимость наряда в 1,2 тысячи долларов слишком мала для человека с ее статусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меган Маркл / Meghan Markle (@duchessofsussex_daily) 5 Мар 2020 в 11:16 PST

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония Endeavour Fund Awards посвящена спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих. Незадолго до мероприятия журналисты заметили Меган Маркл и принца Гарри неподалеку от Букингемского дворца.