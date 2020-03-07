«Лучше покури со мной»: Бочкарева рассказала о воспитании детей

Российская актриса Наталья Бочкарева в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» рассказала о воспитании своих детей. Звезда пояснила, что отношения с наследниками должны основываться на честности и доверии.

«Вы должны быть друзьями, чтобы им не страшно было сказать: „Мам, я попробовал покурить“. И ты не скажешь: „Да, ты что?! Как это вообще можно?“ А ответишь: „Лучше покури со мной дома, если тебя унесет, то, по крайней мере, я тебе помогу и скажу, что не нужно так делать, и ты не будешь курить во дворе под забором“», — заявила артистка.

При этом она не боится хейтеров, которые могут наброситься на ее детей. По словам звезды сериала «Счастливы вместе», им даже полезно получить подобный опыт, ведь любой негатив закаляет.

«Эти люди как шизофреники и они не только по клиникам лежат, а ходят среди нас. Много несчастных людей, у которых проблемы, и Instagram — это возможность выплеснуть негатив», — уверена Бочкарева.

Наталья Бочкарева воспитывает двоих детей от первого мужа адвоката Николая Борисова: 13-летнего сына Ивана и 12-летнюю дочь Марию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бочкарева почти согласилась со словами протоиерея Смирнова о гражданском браке.