Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта

Православные христиане почитают память Иоанна Предтечи. В народе этот день называют Ивановым. Святой провозгласил пришествие на землю Сына Божия, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения. Второе название праздника «Обретение» отсылает к одному из трех преданий о чудесном явлении отсеченной головы Ионанна верующим.

В этом году празднование дня пришлось на мартовское полнолуние в Деве. Влияние этого созвездия будет сильным, поэтому день не обещает быть простым.

Что можно делать 9 марта

В Иванов день люди молили святого об избавлении от головной боли. Кроме того, у Предтечи просили здоровья детям, защиты посевов и плодородия.

По случаю полнолуния астрологи добавляют ряд советов. Сегодня рекомендуется заниматься текущими делами, но избегать переутомления при выполнении рутинной работы. Стараться находить компромиссы и избегать конфликтов.

В этот понедельник можно смело заниматься планированием и составлением карты желаний. День сам по себе располагает к осуществлению мечты и преодолению сложностей на пути к благополучной жизни.

В полнолуние важно запоминать увиденное во сне, чтобы после растолковать полученные знаки. Вещие сновидения в такие периоды — не редкость. С их помощью можно получить ответы на волнующие вопросы и предостережения.

Что нельзя делать 9 марта

Предки верили, что на Обретение нельзя заниматься стиркой, чтобы не отвадить достаток в доме. Рубить деревья и выкорчевывать пни — к несчастью, а разжигать костры — к разладу в семье. Сегодня также нежелательно пить алкоголь и сквернословить.

Выяснение отношений в этот день — плохая идея и с точки зрения астрологов. Споры и конфликты под влиянием полной Луны могут разгореться в большую ссору, а примирение окажется долгим. Воздержаться рекомендуется и от новых отношений — есть риск, что романтические свидания обернутся разочарованием.

Полнолуние в Деве — не время для авантюр. Сегодня не стоит искать приключений и поддаваться на провокации.

Особенно важно следует отнестись к финансовым вопросам. Спонтанные покупки, вложения, дача в долг или кредитование могут привести к серьезным денежным проблемам. В эти сутки рекомендуется покупать только самое необходимое.

Приметы на 9 марта

Если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне, лето будет холодным;

Птицы прилетели рано — год будет урожайным;

Поющая синица на Иванов день — к теплу;

Если день выдался бесснежный, весна будет ранней.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 8 марта, в Поликарпов день.