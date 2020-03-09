КНДР провела пуск «неопознанного снаряда»
Это уже второй запуск Северной Кореи в 2020 году.
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
Корейская народно-демократическая республика (КНДР) произвела запуск «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея произвела пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда», — цитирует сообщение РИА Новости.
В Сеуле заявляют, что в сторону Японского моря могло быть запущено до трех ракет.
Это уже второй запуск северокорейского государства в 2020 году. Первый был осуществлен неделю назад — 2 марта. Официальных сообщений от КНДР о сегодняшнем запуске пока не поступало.
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