КНДР провела пуск «неопознанного снаряда»

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Светлана Шевченко
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Это уже второй запуск Северной Кореи в 2020 году.

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) произвела запуск «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Twitter @AFP

«Северная Корея произвела пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Сеуле заявляют, что в сторону Японского моря могло быть запущено до трех ракет.

Это уже второй запуск северокорейского государства в 2020 году. Первый был осуществлен неделю назад — 2 марта. Официальных сообщений от КНДР о сегодняшнем запуске пока не поступало.

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