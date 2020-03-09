КНДР провела пуск «неопознанного снаряда»

Корейская народно-демократическая республика (КНДР) произвела запуск «неопознанного снаряда». Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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«Северная Корея произвела пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда», — цитирует сообщение РИА Новости.

В Сеуле заявляют, что в сторону Японского моря могло быть запущено до трех ракет.

Это уже второй запуск северокорейского государства в 2020 году. Первый был осуществлен неделю назад — 2 марта. Официальных сообщений от КНДР о сегодняшнем запуске пока не поступало.