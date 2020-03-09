«Горячо!»: Самая красивая женщина в мире отдыхает дома топлес
Американская супермодель Белла Хадид взорвала сеть, опубликовав эротичный снимок без бюстгальтера.
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Фото, видео: Instagram @bellahadid
Американская супермодель Белла Хадид в очередной раз покорила подписчиков в Instagram своей бесподобной фигурой. 23-летняя блогер, заслужившая звание самой красивой женщины мира, похвасталась пышной грудью без бюстгальтера.
В Instagram-сторис она опубликовала снимок, на котором запечатлена топлес. Свои «аппетитные» формы звезда соцсетей лишь слегка прикрыла надкушенным буррито, в результате чего кадр стал еще более интригующим и будоражащим.
Пользователи буквально потеряли рассудок от такого эротичного фото Хадид. Они восхищались ее упругим телом и не могли сдержать восторга. Другим также понравился стильный образ модели. На снимке она позировала в свободных штанах, кроссовках и модной кепке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядит «самая красивая девочка» в мире.
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