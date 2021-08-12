До свадьбы не заживет! Чем болеют представители разных знаков зодиака

Астрологи считают, что представители каждого знака зодиака обладают определенными особенностями организма. Соответственно, все они испытывают абсолютно разные проблемы со здоровьем. Специальный гороскоп поможет предотвратить возможное развитие заболеваний.

Овен

Они терпеть не могут походы к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно. Вообще-то Овны славятся превосходным здоровьем. Однако эксперты советуют представителям этого знака зодиака следить за сердцем и питаться преимущественно овощами и свежими фруктами.

Телец

Их буквально преследуют заболевания горла и дыхательных путей. Поэтому им рекомендуют «завязать» с табакокурением, избегать разговоров на морозе, не пить холодные напитки и отказаться от мороженого.

Близнецы

Довольно часто испытывают проблемы с нехваткой в организме кальция, магния и калия. С возможными хандрой и другими депрессивными состояниями помогут справиться шумная вечеринка и свидание с прекрасной барышней.

Рак

Отдают предпочтение вредной пище. Обожают сладости, мучное, жирное и соленое. Часто могут испытывать проблемы с лишним весом из-за большой нелюбви к спорту. Рекомендуется следить за обменом веществ, придерживаться принципов правильного питания и почаще гулять.

Лев

Могут испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами. Подвержены различным травмам. После перенесенных операций быстро набирают вес, поэтому астрологи советуют им ограничивать себя в употреблении мяса, молочных продуктов, сладкого и мучного.

Дева

Болеют редко, но врачей посещают часто, потому что ипохондрики. Рекомендуется особое внимание уделять здоровью позвоночника и желудочно-кишечного тракта.

Весы

Очень часто испытывают проблемы со спиной. Радикулит может развиться у них даже в юном возрасте. Нередко встречается сколиоз в запущенных стадиях. Стоит начать делать специальную гимнастику и употреблять в пищу побольше рыбы.

Скорпион

Считаются настоящими счастливчиками, потому что почти не подвержены каким-либо заболеваниям. Любая травма заживает у них очень быстро. Могут «подхватить» венерическое или кожное заболевание, но тоже быстро от него излечатся.

Стрельцы

Обожают использовать в лечении средства народной медицины. Почти не обращаются к докторам. Рекомендуется больше времени уделять физическим нагрузкам, что приведет иммунитет и общий тонус организма в норму.

Козерог

В детстве может болеть довольно часто. Однако, чем взрослее становится Козерог, тем меньше становится вероятность того, что он «загремит» в медучреждение.

Водолей

Живут долго и счастливо, являясь при этом большими ипохондриками. Обожают лечиться народными средствами. Им советуют употреблять в пищу, как можно больше зеленых продуктов.

Рыбы

Депрессивные и впечатлительные личности, которые часто испытывают проблемы с психическими заболеваниями. Необходимо много и часто заниматься спортом и кушать натуральные продукты.

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