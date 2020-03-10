Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Астраханской области

Четыре человека погибли от отравления бытовым газом в жилом доме в Астраханской области.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла накануне в частном доме, расположенном в населенном пункте Оля Лиманского района.

Предварительно, причиной стало распространение угарного газа из-за закрытого вентиляционного канала газифицированной отопительной печи.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По факту произошедшего проводится расследование.