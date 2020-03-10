Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Президент России Владимир Путин отреагировал на высказывание главы Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим в Польше освобождали одни украинцы.

Российский лидер заявил, что подобные заявления — это чушь и «конъюнктура сегодняшнего дня».

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер уверен, что подобные высказывания со стороны украинского президента это «плевок в лицо» воевавшим против нацизма украинцам. По его мнению, граждане Украины очень остро реагируют на такие заявления.

«Боятся просто рот раскрыть, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей», — рассказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил — РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам.