Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
В рамках интервью для агентства ТАСС президент России заявил, что подобные утверждения — это «плевок в лицо» гражданам Украины, воевавшим против нацизма.
Фото, видео: Ulrich Haessler/DPA/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS
Президент России Владимир Путин отреагировал на высказывание главы Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим в Польше освобождали одни украинцы.
Российский лидер заявил, что подобные заявления — это чушь и «конъюнктура сегодняшнего дня».
«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Российский лидер уверен, что подобные высказывания со стороны украинского президента это «плевок в лицо» воевавшим против нацизма украинцам. По его мнению, граждане Украины очень остро реагируют на такие заявления.
«Боятся просто рот раскрыть, потому что сразу преследование начнется. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей», — рассказал Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил — РФ ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам.
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