Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве. По словам знаменитости, изначально к новости о съемках она отнеслась неоднозначно, но потом включился разум и все встало на свои места.

Говоря об исполнителе роли Муслима Магомаева Милоше Биковиче, Тамара Синявская отметила, что именно он больше всех соответствует образу эстрадного и оперного певца.

«Мне показалось, что из всех актеров этот молодой юноша больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна», — призналась Тамара Синявская.

Вдову Муслима Магомаева в сериале сыграла «Мисс-Россия — 2010» Ирина Антоненко. Оперная дива отметила, что участвовала в съемочном процессе как консультант и видела несколько мизансцен с актерами.

«По тому, как Милош и Ирина взаимодействовали между собой, я поняла, что при определенной работе, вполне возможно, что-то получится», — сказала Тамара Синявская.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с Милошем Биковичем — о продюсерском опыте, амплуа одной роли и боязни уток.