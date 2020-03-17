Дочь Сергея Лемоха из «Кар-Мэн» поборола наркозависимость

Дочь звезды 90-х Сергея Лемоха вернулась домой после реабилитации. Как сейчас живет Людмила? Удалось ли ей воссоединиться с дочерью? Кто помогает женщине привыкать к новой жизни? И простила ли Люда своего знаменитого отца? Только в программе «Светская Хроника»!

«Вот здесь мы обедаем, иногда играем в нарды. Уроки делаем, книжку читаем, азбуку», — рассказывает об обстановке в доме Людмила Лемох.

Это сейчас Людмила Лемох и ее дочь Марина благополучно живут в чистом доме, где раздается детский смех и вкусно пахнет выпечкой. А всего год назад ситуация была не столь радостной.

Грязь, мусор и немытая посуда — именно так выглядело это жилище в марте 2019-го. Людмила тогда лечилась от алкоголизма, а маленькая Марина жила с прабабушкой — Талиной Ивановной, которая и сама нуждалась в помощи.

«Я, когда упала у нас здесь на мосту, у меня малый таз отошел от ноги. А так как нагрузка была большая, у меня отказала вторая нога, три дня не могла ходить», — рассказала в интервью программе «Светская Хроника» Талина Ивановна Лемох.

В итоге, из-за проблем со здоровьем пожилая женщина вынуждена была отдать правнучку в социально-реабилитационный центр. Соседи не верили, что Людмила справится с пагубной привычкой, и думали, девочка никогда уже не вернется домой. Лечение давалось женщине нелегко.

Эркен Иманбаев, нарколог: «Ее постоянно то в слезы, то в радость, то в беспокойствие, то в тревогу. Это не отпускало ее длительное время. Мы ее восстанавливали физически, то есть восстанавливали работу сердца, печени, внутренних органов, центральной нервной системы».

Но Людмила Лемох смогла побороть зависимость. Она вышла из клиники, привела в порядок дом и, главное, вернула дочь. Теперь в их семье царит гармония.

«Мариша любит жареную картошку, курицу. Креветки — самая любимая еда», — рассказывает Людмила Лемох о предпочтениях в еде своей дочери.

Обрела Людмила и женское счастье. Александр, так зовут мужчину, человек непубличный. Сниматься наотрез отказывается. Но главное — он стал для своей любимой поддержки и опорой.

По словам женщины, с вредными привычками покончено. Возвращаться к старому образу жизни у нее нет никакого желания.

«Я сейчас вот смотрю на старых знакомых. И страшно смотреть. Хорошо, что я от них отдалилась. Хочется обойти мимо и даже не поздороваться», — призналась Людмила.

Единственная проблема, которая огорчает Людмилу — отец Марины. Мужчина уже два года не общается с дочерью. Чтобы взыскать с нерадивого отца алименты, женщина обратилась в суд.

Эдуард Демидов, адвокат: «У нас не имеется сведений, где сейчас находится Александр Александрович. Тем самым суд, руководствуясь указанной нормой права, вынес определение о розыске ответчика».

А вот на своего знаменитого папу Людмила не обижается. Солист группы «Кар-Мэн» так и не изъявил желания увидеться с дочкой и внучкой. Но Люда Лемох, в глубине души надеется, что они обязательно встретится.