Владимир Путин выступил против продления полномочий президента

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Алиса Маркова
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Глава государства выступил против продления сроков нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Основной закон страны.

Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин выступил против продления полномочий действующего президента, если голосование по поправкам в Конституцию будет положительным.

«Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции <…> Сменяемость власти нужна для развития страны», — отметил президент.

Он также отметил, что нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

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