Владимир Путин выступил против продления полномочий президента

Президент России Владимир Путин выступил против продления полномочий действующего президента, если голосование по поправкам в Конституцию будет положительным.

«Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции <…> Сменяемость власти нужна для развития страны», — отметил президент.

Он также отметил, что нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.