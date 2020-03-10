Владимир Путин выступил против продления полномочий президента
| Алиса Маркова В России 68
Глава государства выступил против продления сроков нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Основной закон страны.
Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин выступил против продления полномочий действующего президента, если голосование по поправкам в Конституцию будет положительным.
«Если Конституционный суд даст заключение, что это не будет противоречить Конституции <…> Сменяемость власти нужна для развития страны», — отметил президент.
Он также отметил, что нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.
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