В правительстве РФ взяли под особый контроль цены на бензин

Цены на бензин на особом контроле в правительстве. По словам министра энергетики Александра Новака, кабмин разработал специальный сдерживающий механизм.

«Он помогает сохранять цены на текущем уровне независимо от того — цены на нефть идут вверх или вниз. Наши цены будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции», — заявил министр.

В Минфине тоже пообещали контролировать ситуацию с ценами на бензин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нефтяные котировки после резкого падения стали восстанавливаться. Об этом говорят данные последних торгов. Так, смесь марки Brent подросла более чем на 4% и достигла стоимости почти 39 долларов за баррель. А топливо марки WTI поднялось на три с лишним процента до 35 с половиной долларов. Цены на нефть обрушились в минувший понедельник на 30% после распада сделки ОПЕК+. Но на следующий же день ситуация начала стабилизироваться.