Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри. Герцогиня Сассекская улетела в Канаду, а ее супруг остался в Великобритании, сообщает ФАН.

Многие не поняли причину сильной эмоциональной реакции Меган Маркл. Вскоре принц должен воссоединиться с ней и маленьким сыном Арчи на острове Ванкувер.

Ненадолго задержаться в Лондоне, по информации СМИ, Гарри вынудили организационные и финансовые вопросы, связанные с его благотворительным фондом. Официальная причина его отказа лететь в Канаду одновременно с супругой не называется.

Перед расставанием Меган Маркл и принц Гарри устроили прощальный ужин с подчиненными. Они поблагодарили сотрудников своего офиса в Букингемском дворце за совместную работу.

Инсайдеры сообщили, что герцогам Сассекским удалось на хорошей ноте расстаться с персоналом. Из-за их отказа от монарших обязанностей сотрудники офиса с 1 апреля будут вынуждены сменить работу. Кто-то сможет остаться при дворе, кто-то решил уволиться.

Как сообщал 5-tv.ru, Меган Маркл и принц Гарри в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи 10 марта. Они посетили дневную службу в Вестминстерском аббатстве.