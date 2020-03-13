Тело бизнесмена найдено на северо-западе Москвы

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Светлана Шевченко
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По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

Фото: www.globallookpress.com

Тело совладельца магазина «Оптика» Алексея Горбенко было найдено у пожарной лестницы на северо-западе Москвы. Рядом с ним лежало принадлежащее ему оружие.

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Рядом с телом находилась записка, в которой он заявил, что он больше так не может жить. Возможно, причиной трагедии стали проблемы с бизнесом. За Алексеем Горбенко зарегистрировано больше десятка компаний. Все они, кроме одной ликвидированы, а единственной оставшейся за ним ООО «Оптика» руководит конкурсный управляющий.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведется расследование.

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