Суд в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Бывшая информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, согласно решению суда в США, освобождена из следственного изолятора, сообщает РИА Новости. Экс-военнослужащая американской армии и общественная деятель содержалась за решеткой из-за отказа давать показания.

«Суд постановляет, что появление госпожи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», — следует из распоряжения суда.

Экс-информатор WikiLeaks находилась в следственном изоляторе в штате Виргиния с мая 2019 года. 12 марта американские СМИ сообщили, что Челси Мэннинг предприняла очередную попытку суицида и была госпитализирована. Позднее эту информацию подтвердили в офисе местного шерифа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ассанж появился в зале заседаний Вестминстерского магистратского суда Лондона.