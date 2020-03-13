Суд в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг
Бывшая военнослужащая армии США и общественный деятель содержалась в СИЗО из-за отказа давать показания.
Фото: ТАСС/Zuma
Бывшая информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, согласно решению суда в США, освобождена из следственного изолятора, сообщает РИА Новости. Экс-военнослужащая американской армии и общественная деятель содержалась за решеткой из-за отказа давать показания.
«Суд постановляет, что появление госпожи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», — следует из распоряжения суда.
Экс-информатор WikiLeaks находилась в следственном изоляторе в штате Виргиния с мая 2019 года. 12 марта американские СМИ сообщили, что Челси Мэннинг предприняла очередную попытку суицида и была госпитализирована. Позднее эту информацию подтвердили в офисе местного шерифа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ассанж появился в зале заседаний Вестминстерского магистратского суда Лондона.
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