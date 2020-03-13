Возьмите пухляша! — Поклонники в восторге от клипа Little Big для «Евровидения»
Особую любовь снискал исполнитель танца в новом музыкальном произведении.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband, 5-tv.ru
Петербургская рейв-группа Little Big официально представила песню, которую исполнит на конкурсе «Евровидение». Премьера композиции под названием UNO прошла накануне. Трек записан в стиле рок-диско, а клип музыканты исполнили в стилистике 1980-х годов.
На сцену песенного конкурса группа Little Big планирует выйти в расширенном составе: вшестером, а не вчетвером, как сейчас. Кроме того, музыканты пообещали запустить в рамках «Евровидения» новый танцевальный челлендж, как это было с треком и клипом Skibidi.
65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландском Роттердаме.
Поклонники высоко оценили новое произведение и засыпали комплиментами коллектив на официальном аккаунте конкурса, где опубликован клип. Особую любовь снискал полного вида мужчина с бородой, который исполняет сольный танец:
«Little Big, пожалуйста, пожалуйста возьмите с собой афигительного залипательного танцующего пухляша, он просто обязан поехать с вами! Думаю со мной здесь все согласятся»,
«Лицо Ильича бесценно, русские не улыбаются даже для Евровидения. Стеб засчитан».
«Будь проще — и Евровидение к тебе потянется!»
К слову, очаровал всех участник шоу «Танцы на ТНТ» и актер театра современной драматургии Дмитрий Красилов. Многим он известен по сериалам «ИП Пирогова», «Ивановы-Ивановы», «Толя-робот».
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